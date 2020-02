Estude para o Enem ouvindo podcasts

Na estreia, o canal já conta com mais dee com publicações semanais. Para ouví-los, você pode usar o Spotify, Breaker e a Radio Public . O conteúdo do " Na trilha do Percurso " possui as disciplinas de Filosofia, Redação, Português, Biologia, Química, Geografia e Atualidades com diversos professores nos cursinhos de Belo Horizonte.