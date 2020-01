Assista agora o Sisu Sniper com dicas e estratégias

Sistema de Seleção Unificada (Sisu), principal porta de entrada nas instituições públicas de graduação utilizando a nota do Exame Nacional do Ensino Medio (Enem). Assista agora, às 18h a transmissão ao vivo e gratuita no portal UAI, a palestra Sisu Sniper : o guia definitivo do(Sisu), principal porta de entrada nas instituições públicas de graduação utilizando a nota do Exame Nacional do Ensino Medio (Enem).

Sisu Sniper: Guia Definitivo

O curso é voltado a todos os participantes do Enem 2019, que não zeraram a prova de redação. Serão duas horas ao vivo pela Internet, onde serao apresentados como funciona a plataforma do Sisu, regras, notas de corte, dicas e estrategias no processo e tira dúvidas ao vivo.

Agenda do Sisu

Sisu acontece de 21 a 24 de janeiro no site 28 de janeiro na propria plataforma do Sisu. O período de inscricoes dono site https://sisu.mec.gov.br/ . Os resultados do processo são publicados no diana propria plataforma do Sisu.