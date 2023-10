Evento da Nasa em Minas tem inscrições abertas

462

Desafio Internacional da Nasa ainda tem inscrições abertas em duas cidades mineiras (foto: Jessie Hodge/flickr) A Agência Espacial Norte-Americana (Nasa) realizará o Hackathon Nasa International Space Apps (Desafio Internacional de Aplicativos Espaciais da Nasa, em tradução livre) no fim de semana dos dias 7 e 8 de outubro. Dos seis municípios mineiros que participarão da maratona com outras 300 cidades ao redor do mundo, apenas Pouso Alegre e Governador Valadares ainda recebem inscrições – até o início do evento ou até acabarem as vagas.





Um dos objetivos do Space Apps é popularizar o acesso da comunidade global aos dados abertos da Nasa e de suas agências espaciais parceiras, além de estimular o pensamento criativo e científico. Ao todo, serão 30 temáticas do Space Apps desenvolvidas por colaboradores da Nasa e que abrangem uma ampla variedade de tópicos, desde ciências da Terra até a exploração espacial.





“Você não precisa ser um programador ou especialista em dados para fazer parte do Space Apps Challenge. Na verdade, equipes com os mais diversos conjuntos de habilidades costumam ser as mais bem-sucedidas”, explica o site do evento.





Neste ano, o tema do desafio é “Explore Open Science Together” (explorem a ciência aberta juntos”, em tradução livre). Os inscritos participarão de um hackathon global e terão acesso aos dados abertos da Nasa, que serão utilizados para desenvolverem aplicações e soluções para as atividades do setor aeroespacial.





As seis cidades mineiras que participarão do hackathon são: Pouso Alegre Itajubá , Ipatinga, Governador Valadares, Teófilo Otoni e Itambacuri. Entre os grupos – que serão formados no dia do evento –, haverá vencedores locais, que serão divulgados na plataforma da Nasa. Estes vão passar por um júri nacional e, depois, por um júri global.





Sobre o Space Apps

O primeiro Space Apps foi realizado em 2012 e reuniu cerca de 2 mil pessoas em 17 países. Atualmente, segundo a Nasa, o desafio possui o maior hackathon global anual do mundo.





Em 2022, o evento recebeu mais de 31.500 inscritos de 162 países, o que gerou mais de 3 mil projetos. Tudo isso, segundo o site do Space Apps, para “incentivar o crescimento e a diversidade na próxima geração de cientistas, engenheiros, tecnólogos e designers”.





O Desafio é gerenciado pelas Divisão de Ciências da Terra, Diretoria de Missões Científicas da Nasa e tem sede em Washington, nos EUA.





Serviço

Página de Pouso Alegre para inscrições nas últimas vagas do Space Apps: https://www.spaceappschallenge.org/2023/locations/pouso-alegre/

Página de Governador Valadares para inscrições nas últimas vagas do Space Apps: https://www.spaceappschallenge.org/2023/locations/governador-valadares/

Quando: 7 e 8 de outubro, das 9h às 20h