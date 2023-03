Em competição, alunas de Ouro Preto idealizam acessório para mães surdas

A participação de MIRA é inspirada pelo desempenho da equipe "Por Elas", em 2022, em outra edição do Power4Girls, e que também era formada por alunas do Campus Ouro Preto. (foto: Divulgação/IFMG) Quatro estudantes do primeiro ano do curso técnico integrado em Automação Industrial do Instituto Federal de Minas Gerais - Campus Ouro Preto, participam da competição Power4Girls, iniciativa da Embaixada e Consulados dos EUA, que seleciona ideias que possam impactar positivamente a sociedade. O encerramento do programa, com 20 propostas selecionadas, será realizado em Brasília, no mês de outubro.









Com orientação da professora Cristina Alves Maertens, o projeto MIRA – que vem das iniciais das estudantes Maria Eduarda Neves de Almeida, Isabella Heloísa Jacinto do Nascimento, Rayssa de Oliveira Mendes, Ana Clara Alves Belmonte Galvão, e da ideia de “mirar” um futuro mais acessível – busca facilitar a maternidade para mulheres surdas e sem auxílio. O acessório deverá emitir luzes coloridas e indicar, inclusive, a intensidade do choro de bebês.





Parte do projeto inclui o desenvolvimento de um aplicativo que permite configurar o funcionamento da pulseira de acordo com as necessidades de quem a utiliza. A intenção do projeto não se limita aos desafios maternos e a expectativa é de que sua ampla funcionalidade ajude outros campos da sociedade, como ser ferramenta para lembrar idosos de seus remédios, por exemplo.





A participação de MIRA é inspirada pelo desempenho da equipe “Por Elas”, em 2022, em outra edição do Power4Girls, e que também era formada por alunas do Campus Ouro Preto.





A iniciativa da Embaixada e Consulados dos EUA, conta com a implementação do Instituto Sou Glória e apoio do Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (Conif).





“Desde que conheci o Programa, achei interessante, já que dá visibilidade a mulheres e visa impactar positivamente a nossa sociedade. Por isso, chamei as meninas para formar a equipe e confesso que estamos muito animadas, já que será uma grande oportunidade, tanto para aprendermos mais sobre a automação, quanto para discutirmos com outras pessoas formas de ajudar e de transformar o espaço em que vivemos”, afirma Maria Eduarda.





A estudante Ana Clara concorda com a colega de equipe: “Acredito que o Power4Girls irá nos proporcionar um espaço de conversa muito importante a respeito de qual é o futuro que desejamos construir, e de que forma podemos transformar o espaço em que vivemos para melhor. Será uma experiência enriquecedora! É uma oportunidade sem igual para todas nós”.





Durante o desenvolvimento, as participantes receberão sessões de orientação, kick-off on-line e participarão de tarefas, cursos, oficinas e outras atividades disponibilizadas pelo programa. Para a professora e orientadora Cristina Maertens, esta será uma excelente oportunidade para que as jovens desenvolvam habilidades relacionadas à gestão de equipes de projetos.

*Estagiário sob supervisão do subeditor Diogo Finelli