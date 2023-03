Guerras, tecnologia, globalização, integração e o mercado financeiro

Os terríveis impactos humanos e econômicos da guerra (foto: Créditos: freepik)

Não é raro vermos nos noticiários informações sobre as oscilações da bolsa de valores em momentos de mudanças ou instabilidades políticas, como o que estamos vivendo no Brasil. Dependendo do local e da intensidade das transformações, os efeitos são sentidos em bolsas do mundo inteiro e não só de um país. Isso acontece por causa da integração econômica em escala planetária, uma característica marcante da globalização.

Um caso atual que impactou o planeta foi a guerra na Ucrânia. Além da crise humanitária e do sofrimento humano, a guerra atingiu fortemente as economias dos países Europeus, afetando os mercados de todo o mundo, inclusive o brasileiro, gerando aumento da inflação e redução de oferta de produtos e fuga de capitais para economias mais estáveis, como a dos EUA.

A interligação entre as principais bolsas de valores do mundo – como a de Nova Iorque, de Londres, de Tóquio, de Frankfurt e até mesmo a Bovespa, em São Paulo – faz com que todos os mercados financeiros sejam afetados quando há queda em um deles. Para vocês terem uma ideia, no dia 22/03/2023 a bolsa brasileira voltou ao patamar de julho do ano passado, com forte queda causada pela alta da taxa de juros pelo Federal Reserve (Fed) dos EUA, que aumentou para uma faixa de 4,75% a 5% — uma alta de 0,25 ponto percentual.

Mais sobre o mercado financeiro

Mercado financeiro é um método que consiste em promover e facilitar a interação entre compradores e vendedores, que podem ser empresas ou pessoas. Esse mercado é formado por instituições como as bolsas de valores, que são organizações que negociam títulos de empresas S/A (Sociedade Anônima), ou seja, que têm seu capital dividido por ações.

As negociações feitas nas bolsas visam a atrair capital especulativo. Este dinheiro, também chamado de capital volátil, entra rapidamente em determinado mercado, mas pode sair com a mesma facilidade, se entender que há outros mercados que oferecem mais rentabilidade ao investidor.

Um dos fatores que possibilitou maior circulação de capital especulativo foi a revolução tecnológica pela qual passamos, com o grande avanço dos meios de comunicação, que deram mais rapidez e eficiência às trocas de informação e de capital entre as empresas.





Uso da tecnologia e internet rápida revolucionou todos os mercados, como o de educação (foto: Créditos: divulgação Colégio e Pré-vestibular Determinante)

Além disso, a globalização econômica foi acentuada com a expansão do neoliberalismo, a partir de 1980. Essa doutrina tem como uma de suas características principais a desregulamentação dos mercados comerciais e financeiros, ou seja, a redução das regras para a circulação de dinheiro.

O neoliberalismo começou nos Estados Unidos e na Inglaterra, durante os governos de Ronald Reagan e Margareth Thatcher, respectivamente, e se espalhou por diversos países do mundo. Ao facilitar a circulação de dinheiro, acaba beneficiando, também, os paraísos financeiros – locais que têm tributação muito baixa e facilitam a aplicação de capital estrangeiro, muitas vezes de procedência duvidosa.

Os paraísos fiscais normalmente garantem sigilo bancário absoluto e são muito usados para lavagem de dinheiro – processo que esconde a origem ilegal de recursos financeiros, fazendo com que eles aparentem ser lícitos. Entre os principais paraísos fiscais do mundo estão Suíça, Luxemburgo e diversas ilhas na América Central.

Sobre o Colégio e Pré-vestibular Determinante

Colégio e Pré-vestibular Determinante (foto: Créditos: divulgação)

