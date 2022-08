Projeto Qualifica Mulher está com inscrições abertas em cursos gratuitos on-line (foto: Educa Mais Brasil)

O ano de 2020 apresentou um crescimento de 41% de novas empreendedoras, conforme apontou pesquisa do LinkedIn, uma rede social com foco em carreiras. A tendência é que a presença das mulheres liderando os seus próprios negócios não pare de crescer. Mas tocar uma empresa não é tarefa fácil, e a qualificação profissional pode ajudar a ter maior controle e domínio das ferramentas.





É nesse contexto de profissionalização do público feminino que se insere o Projeto Qualifica Mulher, que oferece cursos gratuitos além de orientações para quem deseja melhorar o currículo ou formalizar o próprio negócio. Todos os cursos oferecidos pelo Qualifica são disponibilizados de forma on-line e gratuita e podem ser acessados do Brasil, além de empreendedoras que moram fora do país.





O projeto é um programa da Secretaria Nacional de Políticas para Mulheres, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos do Governo Federal, em parceria com instituições como a Caixa Econômica Federal, Aliança Empreendedora, SEST SENAT, Kaptár e Embrapa. Para conferir todos os cursos e ter acesso aos links para inscrição, basta acessar a página do projeto no site Governo Federal.





Dentre as formações disponibilizadas está o curso Formalização para Mulheres Empreendedoras, que auxilia com informações a respeito do processo de formalização do negócio, com dicas, passo a passo para se tornar MEI Microempreendedor Individual, as obrigações que o MEI possui, ensina também emitir notas fiscais e como ter direito a benefícios como licença-maternidade, entre outros.

Há, ainda, uma sessão especial para empreendedoras da moda, com dicas de como definir preços, estratégias de divulgação, como desenvolver uma marca sustentável, entre outras informações relacionadas.





Confira, a seguir, alguns outros cursos que são ofertados de graça para mulheres:





- Educação Financeira

- Marketing Digital

- Artesanato e Costura

- Como Inovar em tempo de crise

- Empreendedorismo e Empoderamento Feminino

- Como cuidar do dinheiro do seu negócio

- Empreender Modo On

- Empregabilidade e Inserção de Mulheres no Segmento de Transporte

- Capacitação Técnica para Mulheres da Zona Rural