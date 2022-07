Sisu 2022.2: encerram hoje (18) as inscrições para lista de espera do programa

O Ministério da Educação informou que a segunda edição de 2022 do Sisu oferecerá 65.932 vagas para ingresso em 73 instituições públicas de ensino superior. São 2.043 cursos de graduação e os 10 com as maiores ofertas de vagas são, nesta ordem: pedagogia, administração, matemática , ciências biológicas, química, direito , física, medicina, engenharia civil e engenharia elétrica. Só para medicina são ofertadas 1.583 vagas.





O Sisu é o sistema informatizado do MEC no qual as instituições públicas de educação superior, sejam elas federais, estaduais ou municipais, oferecem vagas a serem disputadas por candidatos inscritos em cada edição da seleção. Os candidatos são selecionados para as opções de cursos indicadas no ato de inscrição, de acordo com a melhor classificação de nota obtida na edição mais recente do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).