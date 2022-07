Startup promove oficina gratuita de Redação para o Enem

Para a professora de Redação do Stoodi, Letícia Flores, uma das principais dificuldades de estudantes que se preparam para o Enem e outros vestibulares é conseguir transcrever sua ideia para o papel. "Talvez a frase mais ouvida por professores de Redação seja Eu só não sei como colocar no papel, professora. Isso porque a maior dificuldade dos alunos não é refletir sobre o tema nem mesmo compreender e aplicar as técnicas de texto aprendidas em aula, mas, sim, organizar as ideias através de um bom projeto de texto, identificar a tese que pretende sustentar em sua argumentação e selecionar argumentos coerentes à abordagem escolhida", ressalta a professora.





O Enem é a principal porta de entrada para o ensino superior, por meio de bolsas de estudos em faculdades privadas (Prouni), Financiamento Estudantil do Governo (Fies) e vagas em faculdades públicas (Sisu). Neste ano, as provas do Enem serão aplicadas nos dias 13 e 20 de novembro tanto para a versão impressa quanto digital. Independentemente do tipo de prova, a diferença está somente no formato. Enquanto um é no papel, outro é na tela. A redação, no entanto, continua manuscrita em ambos os casos.