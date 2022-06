Inscrições da segunda edição do Sisu 2022 começarão no dia 28 de junho (foto: Educa Mais Brasil)

As inscrições para a segunda edição do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) serão do dia 28 de junho até às 23h59 do 1º de julho (horário oficial de Brasília), conforme edital divulgado pelo Ministério da Educação (MEC) na última sexta-feira (03). Estão aptos a participar do processo seletivo os candidatos do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021, desde que não tenham obtido nota zero na prova de redação e que não tenham participado do Exame na condição de treineiros.





As inscrições do Sisu 2022.2 são gratuitas e deverão ser feitas, exclusivamente, pela internet por meio do portal acesso único com seu "Login Único" do governo federal. Já na inscrição, os candidatos deverão indicar duas opções de cursos por ordem de preferência. Não é necessário indicar as duas opções de curso de graduação na mesma instituição de ensino superior pública. Segundo o edital, as instituições participantes dessa edição deverão disponibilizar acesso gratuito à internet para a inscrição de candidatos ao processo seletivo, nos dias e horários de funcionamento regular da faculdade ou universidade.





O programa utiliza notas do Enem para realizar a seleção dos alunos. Diariamente, até o fim das inscrições, o Sisu libera as notas de corte para cada curso. Caso a pontuação do Enem do estudante esteja abaixo dessa nota de corte, ele tem a possibilidade de mudar a opção de curso. Se, ao final da inscrição, o desempenho for acima da nota de corta, há chances de ser selecionado no curso pretendido.





O prazo para a matrícula dos aprovados será no período de 13 a 18 de julho de 2022. Cada instituição divulgará por meio de edital próprio os dias, horários e locais de atendimento para a matrícula dos estudantes.





Resultado e lista de espera do Sisu 2022.2





O edital informa que a segunda edição do Sisu será constituída de uma única chamada, cujos resultados serão divulgados em 6 de julho de 2022 no Portal Acesso Único. O documento também informa que não aprovados em nenhuma das duas opções poderão manifestar interesse na lista de espera durante o período de 6 a 18 de julho de 2022. A adesão na lista de espera do Sisu só será possível em uma das opções de cursos indicadas da inscrição.