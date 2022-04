Escola Itaú Cultural oferece cursos gratuitos para diversos públicos (foto: Educa Mais Brasil)

Estão abertas as inscrições para os diferentes cursos gratuitos oferecidos pela Escola Itaú Cultural, que retomou suas atividades de oferta de especializações para o público. São dez opções de capacitação. As inscrições podem ser feitas através do site.





Variando entre arquitetura, dança, história do Brasil, dramaturgia negra e LGBTQIA+, arte urbana e gastronomia, os programas contemplam diferentes temáticas, públicos e abordagens. Três deles são voltados exclusivamente para professores do ensino fundamental e abordam música, expressão corporal e ciência.





Anteriormente, as formações eram oferecidas mensalmente e, a partir de agora, passam a ser oferecidas com periodicidade quinzenal, para abastecer o público com mais opções de conteúdo. A plataforma Escola Itaú Cultural também está com novo layout, portabilidade para dispositivos móveis e mais facilidades para os alunos.





Cursos gratuitos para professores





Dos novos cursos da Escola Itaú Cultural, três deles são professores de arte e outras linguagens, com foco no ensino fundamental. O "Percurso nas Artes para Professores Arte e Ciência" tem o objetivo de reconhecer as intersecções entre a arte e a ciência ao longo da história e nos diferentes movimentos artísticos.





Já o "Percurso nas Artes para Professores As artes do corpo como metodologia" propõe um aprofundamento sobre processos de criação na dança e no teatro para a utilização de ferramentas cênicas em sala de aula, estimulando a expressão corporal para criatividade e o fazer artístico.





LGBTQIA+





Também dentro do pacote das novidades da Escola Itaú Cultural está "Dramaturgia Pluriversal 1 Narrativas LGBTQIA+", que se propõe a lançar um olhar afinado e diverso sobre as possibilidades múltiplas de representação das narrativas LGBTQIA+, neste primeiro módulo, e negras, no segundo, com lançamento previsto para o segundo semestre, no palco e audiovisual, por meio da dramaturgia.





O curso abordará o histórico de pouco acesso, baixa visibilidade e alto preconceito com os quais os profissionais lidam, traçando um histórico da luta destes artistas e propondo uma abordagem crítica sobre visibilidade e protagonismo, além de novas possibilidades de inclusão na arte LGBTQIA+.

Confira, abaixo, os dez cursos on-line e gratuitos da Escola Itaú Cultural:





Percurso nas Artes para Professores Arte e Ciência

Percurso nas Artes para Professores: As artes do corpo como metodologia

Percurso nas artes para professores: a música e seus desdobramentos

Arquitetura inclusiva e espaços culturais: da arquitetura à formação de público módulo 1

Arquitetura Inclusiva e Espaços Culturais: Acessibilidade das exposições e curadoria diversa módulo 2

Constelação das Artes: Arte Urbana

Constelação das Artes: Os Corpos Brasileiros na Dança

Escritas Gastronômicas

Cultura Alimentar: o alimento e suas relações

Dramaturgia Pluriversal 1 Narrativas LGBTQIA+

Histórias do Brasil e das artes





*Com informações do Catraca Livre