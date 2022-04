Prouni 2022.1: resultado da lista de espera é divulgado (foto: Educa Mais Brasil)

Estudantes inscritos na lista de espera para o Programa Universidade para Todos (Prouni) devem estar atentos. A partir de hoje (7) os resultados estão disponíveis. Agora, os pré-selecionados no processo seletivo das vagas para o primeiro semestre do programa devem comparecer às instituições de ensino para confirmar as informações prestadas no ato da inscrição.





Entre os dias 8 e 13 de abril, quem conseguiu a bolsa de estudos deve apresentar a documentação de comprovação das informações. Puderam participar da lista de espera os candidatos que fizeram a inscrição no Prouni e não foram convocados em nenhuma das duas chamadas regulares do programa.





A edição do primeiro semestre deste ano teve o recorde de oportunidades: 273.001 bolsas de estudos, sendo 181.036 e 91.965 parciais. Outra novidade foi a aceitação das notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020 e 2021. Foram aceitas as inscrições de quem teve média mínima de 450 pontos nas cinco provas do Enem dos dois anos anteriores e pontuação acima de zero na redação do exame. Anteriormente, os estudantes só podiam se inscrever com a última edição do exame.





Vagas Remanescentes





Para quem não conseguiu bolsa do programa neste primeiro semestre haverá mais uma chance. Em breve será divulgado o edital com as vagas remanescentes, que são aquelas que não foram ocupadas pelos estudantes selecionados. Os requisitos serão os mesmos da oferta regular, mas para as bolsas remanescentes serão aceitas todas as edições do Enem a partir de 2010.





Calendário Prouni