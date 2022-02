Prouni: vagas estão disponíveis para consulta

As vagas ofertadas para o primeiro semestre do Programa Universidade para Todos (Prouni) estão disponíveis para consulta no site do programa. Neste ano, o processo seletivo tem recorde de oportunidades. Serão 273.001 vagas para os candidatos, sendo 181.036 para bolsas integrais e 91.965 parciais (que cobrem metade da mensalidade do curso), contemplando 19.584 cursos de graduação, em 1.085 instituições participantes.