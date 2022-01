Inep divulga balanço preliminar da reaplicação do Enem 2021

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou o balanço preliminar da reaplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021, no final da tarde de ontem (17). Os resultados finais devem ser divulgados no dia11 de fevereiro, juntamente com as notas. De acordo com o órgão, mais de 70% das pessoas esperadas para a reaplicação não compareceram ao segundo dia de provas, realizada no último domingo. No primeiro dia, o número foi de 67%.