Escolas de Betim terão Ensino Médio integral e profissionalizante em 2022

A escola estadual do bairro Santa Inês, em Betim, oferecerá em 2022 curso Médio integral e profissionalizante (foto: Escola Estadual João Paulo I/Divulgação) A Escola Estadual João Paulo I, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH) está com as inscrições abertas para o Ensino Médio integral e profissionalizante em 2022 gratuito. As matrículas começam nesta quarta-feira (17/11) e vão até 10 de dezembro pelo site do Sistema Unificado de Cadastro Escolar e Matrícula (SUCEM). O aluno interessado pode acessar este link



O diretor da escola, Ricardo da Silva Miranda, explica que o ensino integral profissionalizante é uma boa oportunidade, pois o curso técnico de Segurança do Trabalho é o de maior aceitação no mercado e tem salário médio de R$ 2.850,00.



“Este é um projeto novo, de excelente qualidade, o aluno cursará o Ensino Médio com o curso técnico junto, gratuito, público. O aluno chegará às 7h e vai embora às 17h e durante este período ele terá quatro refeições, tudo gratuitamente”, explica o diretor.





Outra escola estadual do município, a Vinicius de Moraes, no Bairro Jardim das Alterosas - 2ª seção, também está prevendo ter o programa integral com o curso Técnico de Logística, porém, as vagas dessa escola para o ano que vem ainda não foram confirmadas pelo estado.



Site do governo para cadastro com problemas de acesso



Na manhã desta quarta-feira (17/11), primeiro dia do cadastro escolar para os interessados a uma vaga na rede estadual de ensino no ano que vem, o site do Sistema Unificado de Cadastro Escolar e Matrícula (SUCEM) ficou fora do ar. Pais e alunos que tentaram acessar o endereço eletrônico não conseguiam abrir a página.



A assessoria de comunicação do governo do estado foi procurada para mais informações e previsão de retorno do site e até a publicação desta reportagem não enviou retorno.