Fies 2021.2: estudantes já podem conferir se foram pré-selecionados

O Fies oferta crédito estudantil na modalidade a juro zero para estudantes que tenham renda familiar de até três salários mínimos. A outra categoria é a do P-Fies, que atua com a distribuição de vagas com juros que variam conforme os bancos, essa é direcionada para estudantes com renda familiar máxima de cinco salários mínimos.



A classificação no processo seletivo do Fies é feita com base nas notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). É válida qualquer edição da avaliação a partir de 2010, desde que o candidato tenha obtido uma média igual ou superior a 450 pontos na soma das provas objetivas e não tenha zerado a redação.