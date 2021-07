Fies 2021.2: estudantes têm até amanhã (30) para manifestar interesse do programa

As inscrições do Fies são on-line. Veja, abaixo, as instruções do Ministério da Educação:





Acesse osistema de inscriçãodo Fies;

Clique em'Minha Inscrição'.

Clique em 'Fazer Cadastro'. O estudante será direcionado para a página do GOV.BR, onde deverá preencher todas as informações solicitadas;

Após concluir o cadastro, será direcionado novamente para a página do Fies;

De volta à página do Fies, deverá clicar em 'Entrar com GOV.BR', e informar o CPF e a senha cadastrada. Feito isso, já estará no sistema de inscrição do Fies. Agora basta preencher as informações solicitadas.