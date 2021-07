Enem 2021: oficinas textuais são oferecidas gratuitamente

Esses estudantes podem contar com diversos conteúdos na internet e, agora, a plataforma Stoodi está disponibilizando em seu canal no YouTube , uma oficina gratuita com aulas para auxiliar na elaboração do texto.

As lives serão transmitidas todas as sextas, às 15h, no YouTube, e vão abordar os tipos de gêneros textuais, entre outras informações. Alguns conteúdos já estão disponíveis no canal e podem ser vistos a qualquer momento. Confira alguns abaixo:





As provas do Enem impresso e digital serão aplicadas nos dias 21 e 28 de novembro. As inscrições foram finalizadas na última quarta-feira, 14 de julho, e de acordo com dados preliminares do Ministério da Educação (MEC) foram recebidas 4.004.764 inscrições, somadas as duas versões da prova. É o menor índice de inscritos, desde 2007 e 34% menor do que obtido em 2020. No entanto, o número pode ser ainda menor, visto que a confirmação de inscritos é feita, somente, após o pagamento do boleto de inscrição, no valor de R$85, cujo vencimento é 19 de julho de 2021.