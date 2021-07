Estado de Minas é finalista do Prêmio ABMES de Jornalismo

é um dos 18 finalistas do 4º Prêmio ABMES de Jornalismo , promovido pela Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior. Esse é um dosreconhecimentos no país aos profissionais dedicados à cobertura de. Foram divulgados, nesta terça-feira (13/7), os selecionados nasnacional e regional das modalidades vídeo, áudio e escrito.

é finalista na categoria escrito regional, com a reportagem ' Diplomas de 1,6 milhão de estudantes ameaçados ', publicada em 21 de dezembro do ano passado, de autoria da repórter Junia Oliveira. A matéria trata da reforma tributária (Projeto de Lei 3.887/2020), emem Brasília, que pode decretar o fim do maior programado país, o Universidade para Todos (Prouni), voltado para quem não tem condições de pagar osSomado à falta do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), que também depois de viver seus dias de glória está agora à míngua, o setor privado, responsável por nada menos que três quartos dasdo ensino superior, prevê a debandada de 1,6 milhão de estudantes da graduação nos próximos 10 anos. Em Minas, a previsão é de que, somente este ano, cerca de 346 mildevem pleitear uma cadeira em universidades particulares.Os vencedores de cada uma das seis categorias que compõem o Prêmio serão anunciados eem 6 de agosto, em cerimônia virtual, devido à impossibilidade de realização de eventos, decorrente da pandemia da COVID-19. Na ocasião, serão comemorados os 39 anos da ABMES. Esta edição do prêmio registrou 329 inscrições, um recorde de participação de jornalistas de todos o país. Ojá foi finalista em 2019, também com matéria de Junia Oliveira.