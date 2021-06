Enem 2021: prazo para pedir recurso de isenção indeferida vai até esta sexta-feira (18) (foto: Educa Mais Brasil)

Termina nesta sexta-feira (18) o período para quem teve o pedido de isenção da taxa de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021 indeferido solicitar uma nova avaliação do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). A nova solicitação deve ser feita na Página do Participante. Os resultados dos recursos estão previstos para serem divulgados no próximo dia 25.





Têm direito à isenção aqueles que que cursaram todo o ensino médio em escola pública ou que foram bolsistas integrais durante toda a etapa educacional. Alunos que estão cursando a última série do ensino médio na rede pública ou com bolsa de estudo integral na rede privada , no ano de 2021, também podem pedir o benefício.





O mesmo vale para quem está em situação de vulnerabilidade socioeconômica, por ser membro de família de baixa renda. Nesse caso, é preciso comprovar a inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal.





Inscrição e provas





Conforme anunciado pelo Inep, as inscrições serão disponibilizadas entre os dias 30 de junho e 14 de julho, por meio da Página do Participante. O órgão também anunciou que 101.100 vagas estarão disponíveis exclusivamente para a versão digital do exame.





Já as provas do Enem 2021 serão aplicadas nos dias 21 e 28 de novembro, tanto na versão impressa como na digital.





O Enem é a maior prova de acesso ao ensino superior do país. Com o resultado do exame é possível ingressar no ensino superior de diversas formas. Os principais processos seletivos são os dos programas do governo Prouni, Sisu e Fies. Mas as possibilidades ofertadas pelo Enem não param por aí, atualmente 50 universidades portuguesas aceitam a nota da avaliação para acesso aos seus cursos de graduação.