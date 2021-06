Encceja PPL: aberto prazo para responsáveis pedagógicos inscreverem candidatos

Estão abertas até o dia 18 deste mês as inscrições para o Exame Nacional para a Certificação de Competências de Jovens e Adultos para Pessoas Privadas de Liberdade ou sob medida socioeducativa que inclua privação de liberdade Encceja PPL 2020 . As provas estão previstas para serem aplicadas nos dias 13 e 14 de outubro de 2021.





Diferente dos outros processos seletivos do governo federal como Prouni, Fies e Enem, cuja inscrição é feita pelo próprio candidato , no Encceja PPL o processo deve ser realizado pelo responsável pedagógico nomeado pelos órgãos de administração prisional e socioeducativa. Além disso, cabe a este profissional verificar a divulgação dos resultados e determina as salas de provas dos participantes, assim como a transferência entre as unidades, caso seja necessário.