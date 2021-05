UFMG inicia novo período letivo com 20% de ocupação em ensino presencial

Câmpus Pampulha da UFMG estava praticamente vazio nesta segunda-feira (17/5) (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)

A Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) iniciou, nesta segunda-feira (17/5), mais um período letivo. Neste primeiro semestre de 2021, o centro acadêmico adotará a Etapa 1 do plano para retorno das aulas presenciais, em Belo Horizonte e Montes Claros. A flexibilização das medidas preventivas da COVID-19 nesta fase amplia o teto de ocupação dos espaços físicos para até no máximo 20%.





LEIA MAIS 06:00 - 17/05/2021 Educador sobre aulas remotas: ensino exige afetividade, não distanciamento

06:00 - 17/05/2021 Seu filho aprende? Estudos mostram impacto das aulas on-line no ensino

08:07 - 13/05/2021 Prouni inicia prazo para candidatos apresentarem documentos alunos e funcionários consigam manter o distanciamento social. Cada estágio é definido pelo “número máximo de pessoas (servidores, estudantes e trabalhadores terceirizados) que circulam na unidade simultaneamente, representando um teto de ocupação para cada setor ou espaço físico”. Conforme a UFMG, o principal objetivo é diminuir o número de pessoas em circulação e garantir o distanciamento social para evitar a proliferação do vírus. O método é usado para que ose funcionários consigam manter o distanciamento social. Cada estágio é definido pelo “número máximo de pessoas (servidores, estudantes e trabalhadores terceirizados) que circulam na unidade simultaneamente, representando um teto de ocupação para cada setor ou espaço físico”. Conforme a UFMG, o principal objetivo é diminuir o número de pessoas em circulação e garantir opara evitar ado vírus.





A universidade explicou também que as aulas continuam majoritariamente de forma remota. Apenas algumas atividades que exigem presença no local, como aulas práticas e residência médicas para estudantes de medicina poderão retornar gradativamente. Cada direção das unidades é quem avaliará, de acordo com as suas necessidades e em conformidade com os protocolos de segurança, o uso do ambiente presencial.

Apesar do avanço de estágio no plano, o centro acadêmico reforça que a prioridade é a vida das pessoas e relembra da importância das medidas de proteção contra o coronavírus. “Uso de máscaras em todos os ambientes, higiene frequente das mãos e a contraindicação absoluta de qualquer forma de aglomeração”.





Para Diana Oliveira, de 20 anos, estudante de nutrição da UFMG, o metódo será essencial para melhor aproveitamento do aprendizado do seu curso. Segundo a universitária, o ensino remoto acaba prejudicando algumas aulas que precisam do aprendizado prático.



“Principalmente na área da saúde tem várias coisas que precisam ser feitas de forma presencial. Para que eu consiga aprender e lidar melhor com as matérias é importante que seja feito em sala. Por enquanto, pelas aulas on-line só dá para aprender as teorias das aulas práticas, como as de laboratório”, informou.





Diana iniciou a graduação por meio do ensino on-line. A ansiedade pelo primeiro contato com a sala de aula cresce, conforme os dias passam e a pandemia não dá sinal de retração no Brasil.





“Senti muita diferença. Já estamos acostumados a estudar em sala presencial com a companhia de pessoas. Falta aquela troca entre estudar com colegas para entender melhor algumas coisas. Seria muitas experiências trocadas”, disse.





Como vai funcionar





O plano para retorno das aulas presenciais está em ação desde setembro de 2020 e trabalha em quatro etapas (0 a 3) de evolução. Em 12 de março deste ano, a UFMG havia voltado à "etapa 0”, menor nível, em razão do aumento dos casos da COVID-19 em Minas Gerais.