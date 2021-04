Edital para Doutorado pleno nos Estados Unidos é lançado pela CAPES (foto: Educa Mais Brasil)

O programa CAPES/Fulbright de Doutorado Pleno vai ofertar até 10 bolsas de estudo para estudantes de pós-graduação brasileiros que queiram realizar suas pesquisas nos Estados Unidos. Poderão participar pesquisadores das áreas de Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática (STEM), Saúde e Ciências da Vida. O edital do programa foi lançado no início da semana, no Diário Oficial da União (DOU).





A chamada para os participantes ocorrerá em duas etapas. As bolsas que estão sendo disponibilizadas terão duração de até seis anos e serão financiadas pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), pela Fulbright e por universidades americanas. Cada bolsista deste programa será apoiado financeiramente com o valor anual de até US$ 55 mil.





Além de ampliar o acesso de pesquisadores brasileiros a universidades de excelência dos Estados Unidos, o CAPES/Fulbright incentiva a formação de líderes que possam contribuir para a pesquisa brasileira e mundial, bem como fortalecer as áreas de conhecimento que estão em consolidação no país, possibilitando assim, a ampliação do nível de colaboração e de publicações conjuntas entre pesquisadores do Brasil e de outros países ao redor do mundo.





Benedito Aguiar, presidente da CAPES, explica que o Programa forma profissionais de alto nível nos EUA "como alternativa complementar às ofertas da pós-graduação brasileira, para candidatos com excelente desempenho acadêmico". Além disso, as ofertas são uma opção para projetos que não possam ser realizados total ou parcialmente no Brasil.





Cronograma



As inscrições para a primeira chamada podem ser feitas até o dia 17 de maio e os resultados preliminares serão divulgados até 02 de julho. Em outubro começa o processo seletivo das universidades americanas, cujo resultado será anunciado até 15 de abril de 2022. As atividades dos bolsistas devem se iniciar entre agosto e dezembro de 2022.

* Com informações do Ministério da Educação