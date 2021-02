Governo Bolsonaro demite 4º presidente do INEP em 5 meses

--> --> --> -->

O governo do presidente(sem partido) sofreu mais uma baixa entre seus colaboradores. Foi exonerado na madrugada desta sexta-feira (26/02) o presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (),

Lopes é o quarto a serdo cargo no -prazo de apenas cinco meses. Em meio ao desgaste, o Enem segue dando problemas doversos na gestão do governo Bolsonaro

A demissão está publicada na edição de hoje do Diário Oficial da União, com a assinatura do ministro da Casa Civil, Walter Souza Braga Netto. Um substituto não foi nomeado.

Lopes assumiu em maio de 2019 ao ficar no lugar do ex-delegado da Polícia Federal Elmer Coelho Vicenzi - que também foi demitido.

Dança das cadeiras

Maria Inês Fini, que desempenhava a função no governo Temer, foi demitida em 14 de janeiro.





Marcus Vinicius Rodrigues a substituiu. Ele foi a primeira nomeação do governo Bolsonaro para o Inep e permaneceu por três meses no posto. Rodrigues foi demitido após se envolver em uma polêmica sobre a desistência de se avaliar a alfabetização, ainda sob o comando do então ministro da Educação Ricardo Vélez.





Elmer Vicenzi foi anunciado em 15 de abril pelo então ministro da Educação Abraham Weintraub e ficou 18 dias no cargo. Saiu no dia 16 de maio. O ex-presidente defendia a divulgação dos dados produzidos pelo Inep, como avaliações e indicadores educacionais.





Um dia depois, Lopes foi anunciado como novo ocupante do órgão.

Currículo

Servidor público da carreira de Analista de Comércio Exterior desde 1999, formado em Engenharia Química pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e em Direito pela Univerdidade de Brasília (UnB), Alexandre Ribeiro Pereira Lopes exerceu a função de Diretor Legislativo na Secretaria-Executiva da Casa Civil da Presidência da República.





Lopes já exerceu diversas funções na Administração Pública, tais como secretário de Gestão Administrativa e Desburocratização e subsecretário de Políticas Públicas do Governo do Distrito Federal.



O que é o Inep

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) é uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Educação (MEC).



Criado em 1932 sob o nome de Instituto Nacional de Pedagogia,o objetivo do órgão é subsidiar a formulação de políticas educacionais dos diferentes níveis de governo.





Estão sob a responsabilidade do Inep o Sistema Nacional da Educação Básica (Saeb); o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb); o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) e demais Indicadores Educacionais, como o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade).