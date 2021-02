Prouni: resultado da segunda chamada está disponível (foto: Educa Mais Brasil)

Está disponível o resultado da 2ª chamada do processo seletivo do Programa Universidade para Todos (Prouni), referente à edição do 1º semestre de 2021. Os participantes da seletiva podem conferir o resultado na página do Prouni na internet. A classificação ocorre de acordo com as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).





O candidato pré-selecionado tem até o dia 24 de fevereiro para apresentar os documentos de comprovação das informações cadastradas na inscrição. Somente após a comprovação das informações prestadas no ato da inscrição é que o pré-selecionado pode ter direito à bolsa do Prouni.





A segunda chamada é para os candidatos que não foram convocados na primeira chamada, mas conseguiram a nota mínima exigida para participação no programa, 450 pontos na soma das provas objetivas do Enem e não zeraram a redação.





Os candidatos que não foram selecionados nessa etapa vão poder integrar a lista de espera, acessando a página de inscrição, nos dias 01 e 02 de março. O resultado será liberado no dia 05 do mesmo mês.





De acordo com o Ministério da Educação, nesta edição do Prouni foram ofertadas bolsas para 13.117 cursos de graduação em 1.031 instituições privadas de ensino superior, localizadas em todos os estados do Brasil e no Distrito Federal. A oferta foi de mais de 162 mil bolsas de estudo, sendo 76.855 na modalidade integral e 85.167 parcial, que corresponde a 50% da mensalidade, e o total de inscrições registradas foi de 599.223.





Novo cronograma do Prouni 2021.1





Período de inscrições: 12 a 15 de janeiro

Resultado da 1ª chamada: 19 de janeiro

Comprovação de informações da 1ª chamada: 19 de janeiro a 03 de fevereiro

Resultado da 2ª chamada: 08 de fevereiro

Comprovação de informações da 2ª chamada: 08 a 24 de fevereiro

Prazo para participar da lista de espera: 01 e 02 de março

Divulgação da lista de espera: 05 de março

Comprovação de informações da lista de espera: 08 a 12 de março