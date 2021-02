Presença no Enem Digital fica abaixo do esperado (foto: Educa Mais Brasil)

O último dia de aplicação da prova digital do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020 foi no último domingo (7), em que 28,7% dos inscritos fizeram a avaliação, segundo dados preliminares do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).







Para este segundo dia, eram esperados 93.079 inscritos, mas 26.709 apareceram ontem nos locais de prova. Na ocasião, os participantes resolveram questões de Ciências da Natureza e suas tecnologias e Matemática e suas tecnologias.







Os participantes da versão digital já podem acessar os Cadernos de Questões do segundo dia de provas. Os materiais estão disponíveis no portal do Inep, para consulta e download. Já os gabaritos serão divulgados na próxima quarta-feira (10).





Apesar da alta taxa de abstenção, a versão piloto do Enem Digital deve ser ampliada para mais estudantes a partir da próxima edição, pois o modelo "traz uma agilidade muito grande em todos os aspectos que envolvem a aplicação", segundo o Inep.





Reaplicação





De acordo com o Inep, 146 inscritos solicitaram reaplicação do segundo dia de provas, por terem apresentado doenças infectocontagiosas. No total, 76 solicitações foram deferidas e 70 indeferidas. Considerando os dois dias de aplicação do Enem Digital, 320 pedidos foram feitos e, no total, o Inep aceitou 194.





Inscritos que apresentaram sintomas de Covid-19 ou de outra doença infectocontagiosa prevista no edital, na véspera (após as 12h de sábado) ou no dia da prova, também poderão solicitar a reaplicação. A solicitação deverá ser feita na Página do Participante, a partir desta segunda-feira (8) até a próxima sexta-feira (12). O mesmo prazo vale para estudantes prejudicados por problemas logísticos.







Os casos serão analisados, individualmente, pelo Inep. A aprovação ou a reprovação da solicitação deverá ser consultada na Página do Participante. Os resultados dos pedidos de replicação das duas versões do exame (impressa e digital) estarão disponíveis até 15 de fevereiro.





Enem 2021





O cronograma da edição de 2021 não deve ser alterado, assim, o planejamento mantém como data das aplicações para o mês de novembro, em que o Enem ocorria antes da pandemia, ou dezembro, de acordo com o presidente do instituto responsável pela prova, Alexandre Lopes.





A afirmação foi dada durante uma entrevista à imprensa neste domingo (7). "Já em 2021 vamos ampliar a oferta, para mais pessoas fazerem o Enem digital", disse Lopes, reforçando que o objetivo é tornar o exame totalmente digital até 2026.