Coronavírus: Ebserh seleciona profissionais da saúde para combater pandemia (foto: Educa Mais Brasil)

A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) está com processo seletivo aberto para selecionar profissionais da saúde a fim de atuarem no combate à pandemia do novo coronavírus. As vagas são temporárias e contemplam fonoaudiólogos e médicos em 12 especialidades.





Conforme edital divulgado pela Ebserh, as inscrições que foram abertas na última segunda-feira (7) seguem até as 12h do dia 14 de dezembro. Os interessados devem preencher formulário eletrônico, anexar currículo, diploma e documentação comprobatória de experiência profissional.





Para o preenchimento das vagas foram abertos três processos seletivos emergenciais (PSE) com objetivo de construir um cadastro reserva. No início do ano, a Ebserh lançou um edital neste mesmo formato. Contudo, a instituição reabriu o processo seletivo para os cargos com cadastro reserva já zerado ou próximo de zerar e cuja necessidade de convocação pode existir, a depender da demanda dos hospitais.





As vagas são destinadas a determinadas unidades da rede Ebserh e os contratados deverão atuar com a triagem e atendimento direto ou indireto aos pacientes confirmados ou suspeitos de Covid-19.





O cadastro reserva será formado por profissionais de fonoaudiologia e seguintes especialidades médicas:





Pediatria

Ginecologia e Obstetrícia

Medicina do Trabalho

Plantonista

Clínica Médica

Medicina de Emergência

Anestesiologia

Radiologia

Diagnóstico por Imagem

Pneumologia

Infectologia

Nefrologia

Medicina Intensiva





Classificação e resultado final







A seleção acontecerá mediante avaliação de títulos e experiência profissional. O resultado final será o somatório dos pontos obtidos em cada critério de avaliação. Havendo empate na totalização dos pontos, serão aplicados os seguintes critérios:





a) Maior pontuação no tempo de Experiência Profissional;

b) Maior pontuação na Avaliação dos Títulos;

c) Maior idade, até o limite previsto no edital.

O resultado deste Processo Seletivo Emergencial será divulgado em 16 de dezembro de 2020 a partir das 18h, no site da Ebserh.