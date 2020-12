Petrobras oferta vagas para jovens aprendizes (foto: Educa Mais Brasil)

A Petrobras está com processo seletivo aberto para contratação de 236 jovens aprendizes para o novo modelo do Programa Petrobras Jovem Aprendiz (PPJA). As vagas são para as áreas de logística; mecânica; eletromecânica; eletrotécnica; tecnologia da informação e comunicação; segurança do trabalho e assistente administrativo. As inscrições que começaram no dia 03 de dezembro podem ser feitas até o dia 12 deste mês, pela internet, no site da Petrobras.





As oportunidades disponíveis são para Pilar (AL), São Miguel (AL), Manaus (AM), Salvador (BA), Fortaleza (CE), Brasília (DF), Juiz de Fora (MG), Ipojuca (PE), Mossoró (RN), Natal (RN), Paulínia (SP), Santos (SP), Aracaju (SE), Japaratuba (SE) e Laranjeiras (SE).







Os interessados precisam se enquadrar nos seguintes critérios: ter entre 14 anos e 22 anos e seis meses completos, estar cursando ou ter concluído o ensino fundamental ou médio, além de estar cadastrado no CAD único do Governo Federal e ser beneficiário de programas sociais de âmbito Federal, Estadual ou Municipal. Também há vagas reservadas para pessoas com deficiência, sem limite de idade e adolescentes egressos do trabalho infantil.





Os aprovados no processo seletivo irão receber aulas de capacitação e vão desenvolver as atividades práticas no Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), com carga horária diária de 4 horas, de segunda a sexta. A interação com a Petrobras se dará por meio de visitas técnicas, quando os jovens participantes do programa poderão conhecer as atividades da companhia.





O registro do contrato especial de aprendizagem na Carteira de Trabalho e Previdência Social dos jovens será realizado diretamente pela Petrobras e os aprendizes terão direito a salário-mínimo nacional, 13º salário, férias, vale-transporte e plano de previdência complementar opcional. Este ciclo do programa terá duração de 18 meses.