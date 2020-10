Revalida 2020: prazo para inscrição foi prorrogado pelo Inep (foto: Educa Mais Brasil)

O Ministério da Educação prorrogou até o dia 05 de outubro o prazo de inscrição para o Revalida 2020. O prazo foi prorrogado com o objetivo de garantir a participação de todos os interessados em realizar a seletiva. Os interessados no Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira (Revalida) 2020 devem concluir o procedimento de inscrição online, no site do revalida.



Para garantir a inscrição no exame, é necessário cumprir todas as exigências estabelecidas no edital. O Inep orienta que os inscritos confiram os dados e os documentos anexados no sistema para garantir a confirmação da inscrição. O valor da taxa de inscrição na primeira etapa do Revalida 2020 é de R$ 330.



Inscrição Revalida 2020



A inscrição no exame é permitida para quem for portador e apresentar, no ato da inscrição, diploma de graduação em medicina expedido por instituição de educação superior estrangeira reconhecida no país de origem pelo seu ministério da educação ou órgão equivalente. O documento deve ser autenticado pela autoridade consular brasileira ou pelo processo da Convenção sobre a Eliminação da Exigência de Legalização de Documentos Públicos Estrangeiros.



Não serão considerados válidos para inscrição declarações de conclusão de curso ou documentos congêneres. O diploma deverá ser digitalizado, frente e verso, como solicitado pelo sistema de inscrição, em formato PDF, PNG ou JPG, com o tamanho máximo de 2 MB. Qualquer outro documento não substitui o diploma solicitado.



Cadastramento na plataforma



Para se inscrever no Revalida, é necessário se cadastrar no portal do Governo Federal, no endereço eletrônico acesso.gov.br. O login e a senha, únicos para todos os serviços federais, serão necessários para acessar a Página do Participante do Revalida, em que é possível acompanhar a situação da inscrição e fazer inclusões ou alterações, se necessárias.



O cadastro no portal gov.br garante maior segurança e transparência no acesso aos sistemas. Esse é um processo de unificação de todos os serviços digitais dos órgãos públicos, alinhado ao Plano de Transformação Digital do Governo Federal. Só é necessário se cadastrar uma vez para ter acesso liberado para todos os serviços.



Provas do Revalida



O Revalida é formado por duas fases. A primeira etapa do Revalida 2020 será aplicada no dia 6 de dezembro, com uma prova teórica dividida em duas partes aplicadas no mesmo dia. Pela manhã, devem ser resolvidos 100 itens objetivos. Na parte da tarde, os participantes precisam responder 5 questões discursivas.



Somente os aprovados nas provas teóricas do exame podem participar da segunda etapa, constituída da prova clínica do Revalida, o momento mais prático do exame.



Confira o edital do Revalida 2020