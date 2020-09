Estão abertas as inscrições para o Simuladão do Enem, que acontecerá em 10 de outubro

(foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)

Termômetro

Estão abertas até 9 de outubro as inscrições para o, iniciativa conjunta entre o jornale o pré-vestibular Percurso. Estudantes que prestarão o Exame Nacional do Ensino Médio têm a chance de testar seus conhecimentos e se preparar para as provas. Com 100 questões, o simulado será realizado pela internet, em 10 de outubro, de maneira gratuita e, além dos itens de múltipla escolha, também oferta a prova de redação. O simulado ocorrerá entre 13h e 19h.Para garantir a participação, o estudante deve acessar o endereço www.simulado.em.com.br , preencher o formulário e clicar em “inscrever-se”. A confirmação da inscrição será repassada pelo e-mail pessoal declarado no cadastro. O aluno receberá o link da prova no mesmo e-mail. O simulado acontece pelo segundo ano consecutivo, e é uma iniciativa doem parceria com oO gabarito oficial será divulgado em 11 de outubro, e estará disponível no www.simulado.em.com.br/gabarito . Neste dia, quem se interessar poderá acompanhar, a partir das 10h, live com a resolução das questões em tempo real. O link para a live será divulgado no site do jornal. O próprio sistema vai gerar a pontuação.O conteúdo é um resumo do Ensino Médio e foi preparado pelo SAS, plataforma de educação. O teste conta ainda com a participação dos professores do Determinante Pré-Vestibular. Estão previstas questões objetivas e inéditas, com abordagem dos mesmos conteúdos cobrados no Enem, como ciências da natureza e suas tecnologias, linguagens, códigos e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, e ciências humanas e suas tecnologias.Na segunda edição do Simuladão do Enem, a novidade é a prova de redação, com avaliação pelos corretores da Pontue Redação Inteligente, plataforma de ensino e aprendizagem da produção textual. A redação corrigida será entregue até 30 de outubro."O simulado é a forma principal para o aluno observar como está a evolução dos estudos, rever os conteúdos aos quais necessita se dedicar mais, além de treinar estratégias de prova", salienta Camila Ferreira, diretora de ensino do Determinante e coordenadora pedagógica do Percurso. O estudante, pontua, pode perceber e absorver melhor os conteúdos que domina e sobre o que ainda não tem segurança. "Uma chance para, após o resultado, avaliar, a partir do que errou, como prosseguir com a preparação para o exame", continua Camila.Isabella Souza Assunção, de 19 anos, concluiu o Ensino Médio em 2018. Ela tem a intenção de cursar Medicina e foi reprovada no vestibular duas vezes. Já prestou o Enem como treineira e agora se prepara para uma nova tentativa no curso pré-vestibular Determinante. Participou em edições anteriores do simulado, que encara como um bom termômetro para testar conhecimentos. "Consigo medir o que aprendi bem e o que eu ainda preciso reforçar nos estudos. Também tenho uma noção de como está a concorrência, já que é uma prova de grande alcance. A prova é condizente com o que é cobrado no Enem e é importante para me transmitir segurança", diz.O simuladão vai premiar os três melhores colocados no teste e na prova de redação. Os nomes dos primeiros colocados, bem como dos 20 alunos mais bem posicionados ao final, serão divulgados em 13 de outubro, às 14 horas, no site do. Já os nomes dos vencedores da redação serão divulgados até o mesmo dia de conclusão da correção.Outra ação do, com transmissão pelo YouTube Facebook do Portal Uai , é a live "Enem 2020: ainda dá tempo de estudar? Sim! Confira Dicas", no dia 1º de outubro, entre 15h e 15h40. Professores especialistas no exame darão orientações sobre como se planejar para esse momento.Devido à pandemia, a próxima edição do Enem, que normalmente acontece em novembro, foi remarcada para 17 e 24 de janeiro de 2021, incluindo uma versão digital, que será aplicada em 31 de janeiro e 7 de fevereiro. Tudo seguindo medidas de segurança contra o coronavírus. Já estão inscritos 5.783.357 estudantes, dos quais 5.687.271 para o Enem impresso e 96.086 para o Enem digital. O número de participantes é o menor desde 2010. Em caso de dúvidas e para mais informações, está aberto o e-mail