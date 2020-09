Organização educacional está com inscrições abertas para 400 bolsas de estudo integrais (foto: Educa Mais Brasil)

Para proporcionar o acesso à educação de qualidade, 400 bolsas de estudo integrais estão sendo disponibilizadas pela Cogna para estudantes de baixa renda e alto potencial acadêmico matriculados no 9º ano da rede pública. Além da isenção nas mensalidades, os alunos recebem gratuitamente materiais didáticos e mentoria.



Com impacto social de mais de R$ 14 milhões, o programa criado há três anos já beneficiou quase 400 jovens. Um deles é a Valentina Cruz, bolsista do Colégio Anglo, contemplada em uma edição anterior pelo Programa do Ensino Médio da Cogna. A estudante conta que, por sair de um colégio público para particular, pensou que não fosse se adaptar ao ensino e ao ambiente. Contudo, a realidade foi diferente. "O pessoal da escola foi muito receptivo. A diretora, coordenadora e alunos foram super acolhedores. A oportunidade abriu um mundo para mim. Então, vale muito a pena esse programa porque é verdadeiro", elogia a estudante.



As bolsas de estudo estão disponíveis para 128 escolas distribuídas em 95 cidades de 20 estados brasileiros. Os jovens selecionados nesta edição cursarão, a partir de 2021, os três anos do Ensino Médio com bolsa vigente até o fim do ensino básico.



"O Ensino Médio é uma etapa crucial na formação pessoal e escolar do aluno. É gratificante ajudar a aumentar a chance de ingresso desses jovens no ensino superior. Sabemos que apoiá-los nessa jornada acadêmica é um incentivo para que consigam ir mais longe", destaca Camilla Veiga, diretora de impacto social da Cogna.



Inscrições



As inscrições ficam abertas até dia 09 de setembro no site https://www.institutosomos.org/. Quem se interessar pode acessar o site para preencher a ficha de inscrição e o questionário socioeconômico.



O processo de seleção compreende três etapas eliminatórias: prova e entrevista realizadas on-line; entrevistas on-line com voluntários e psicopedagogos e visita à escola e entrevista presencial com beneficiado e seus responsáveis.



Requisitos



-Estar no 9º ano do Ensino Fundamental em escola pública.



-Ter alto potencial acadêmico, comprovado por boletim.



-Ter renda familiar per capita de até dois salários-mínimos.



Sobre a Cogna Educação



Com mais de 50 anos de tradição, a Cogna Educação é uma companhia brasileira e uma das principais organizações educacionais do mundo. Formada pelas instituições Kroton, Platos, Saber e Vasta Educação / Somos Educação, a holding tem atividades e programas sociais que geram um impacto de mais de R$ 520 milhões à sociedade, ajudando a transformar as comunidades onde está inserida.



