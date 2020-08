Aprenda a montar um portfólio de forma criativa (foto: Educa Mais Brasil)

Profissionais de diferentes áreas e empresas usam o portfólio digital como um meio de apresentar seus trabalhos. Portfólio é um conjunto de trabalhos profissionais que serve para demonstrar suas habilidades, competências, qualificações e experiências. Ele pode ser utilizado tanto por profissionais quanto por empresas, para atrair clientes, fechar negócios, concorrer a oportunidade de trabalhos e para todos que desejam fortalecer o nome em sua área de atuação no mercado.



No caso do fotógrafo, por exemplo, ele pode reunir as fotos que foram tiradas em seus trabalhos. Os jornalistas podem ter blogs com uma coleção de seus melhores artigos. Quanto ao designer, ele poderá apresentar artes que já tenha criado. O segredo de um portfólio atraente e eficaz está na organização e criatividade.



Se você está com dúvidas sobrecomo montar um portfólio digital de modo criativo, confira a seguir algumas dicas que vão te ajudar neste processo.



1 Escolha a plataforma ideal



Criar um portfólio digital é um grande desafio, já que demanda planejamento do profissional sobre como e onde ele apresentará os seus melhores trabalhos. Por isso, é importante pensar no formato ideal para seu projeto e, logo em seguida, a plataforma. Existem diversas opções deplataformas de portfólio on-linedisponíveis, entre elas, Adobe Portfolio, Behance, Carbonmade, Cargo Collective, Contently e Coroflot.



2 Selecione os seus melhores trabalhos



O profissional não precisa colocar todos os trabalhos que já fez até hoje em seu portfólio digital, mas os melhores. O ideal é escolher aqueles que representam a qualidade das suas produções e mostram todo o seu potencial criativo. É importante ter esse senso crítico, já que um portfólio muito extenso pode ser cansativo e não destacar os seustrabalhos relevantes.



3 Fale de você



Tão importante quanto falar sobre o trabalho é falar sobre quem o faz. Por isso, não se esqueça de incluir em seu portfólioinformações relevantes sobre você. Se apresente e mostre que você tem todo o potencial para realizar os trabalhos que fazem parte do seu portfólio digital. Fale sobre sua formação profissional (graduação, especializações, cursos extracurriculares), experiência profissional (empresas que trabalhou, estágios realizados durante a graduação, locais onde seu trabalho foi exposto) e profissionais que são referências para sua carreira.