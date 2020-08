Confira como os cursos de extensão podem destacar o currículo do aluno (foto: Educa Mais Brasil)

Oferecidos pelas instituições de ensino superior, os cursos de extensão são uma boa oportunidade para especialização em curto espaço de tempo, além de serviram para complementar os cursos de graduação, sem ser obrigatoriamente parte dos mesmos. No geral, as formações oferecidas dentro do curso de extensão incluem atividades práticas, acadêmicas, culturais e outras.



É importante lembrar que essa modalidade não é classificada como uma pós-graduação. Ele possui uma duração menor, em média três meses, e é focado no aperfeiçoamento, especialização e aquisição de conhecimento em novas áreas de formação. Ao final do curso, as faculdades emitem certificado de participação. Quanto aos valores, há possibilidade de serem oferecidos gratuitamente ou com um custo que varia de acordo com a instituição pretendida.



Benefícios





Ofertados nas modalidades presencial e a distância, esses cursos podem ser feitos por qualquer pessoa, independentemente de possuir ou não vínculo com a Instituição de ensino que o oferta, além de não ser exigido diploma de nível superior. Conheça os principais benefícios que o curso de extensão universitária oferece:



1 - Diferencial no mercado de trabalho

Apesar de não ter validade acadêmica, como os cursos de graduação e pós-graduação, os cursos de extensão garantem um diferencial no currículo. O profissional se destaca nos processos seletivos para uma vaga de emprego, por se mostrar mais qualificado e interessado em buscar novos conhecimentos.



2 - Networking

O Networking (rede de contatos) é fundamental para quem quer ter sucesso na carreira. Nesse sentido, os cursos de extensão universitária proporcionam oportunidades para conhecer profissionais de diversas áreas, que podem render parcerias de trabalho e até mesmo indicações para vagas de emprego.



3 - Melhor desempenho profissional

Os cursos de extensão universitária ajudam na preparação para a atuação em diversas áreas da carreira de formação do estudante, aperfeiçoando competências e ajudando no desenvolvimento de novas habilidades. Por isso, eles são indicados para quem deseja crescer na carreira ou mudar o foco da sua atuação dentro de uma mesma empresa.