Edital do Instituto Legado seleciona mulheres negras para bolsas em curso MBA (foto: Educa Mais Brasil)

O Instituto Legado está com inscrições abertas que selecionarão três mulheres negras para bolsas integrais no MBA em Gestão de Negócios de Impacto Social, realizado pelo próprio instituto, em parceria com a Universidade Positivo. A formação será dada na modalidade EAD. Interessadas podem se inscrever até o dia 16 de agosto no site do Instituto Legado.



A iniciativa é parte do compromisso público assumido pelo Instituto Legado para ampliar a diversidade em todas as atividades da instituição. A ação teve como ponto de partida o Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, celebrado no dia 25 de julho. A data também marca o início de outras iniciativas que a organização promete adotar para o favorecimento da população negra, as mulheres e a comunidade LGBTQIA+.



A seleção para o MBA em Gestão de Negócios de Impacto Social será realizada por um comitê de mulheres negra, com a consultoria daDiverseSoluções em Diversidade e Inclusão. O anúncio das selecionadas será feito no dia 31 de agosto.



"Esse tipo de incentivo promove uma mudança de consciência e abre espaço para que na prática quem está na base da pirâmide, que são as mulheres negras, tenham acesso à ascensão social para serem protagonistas das suas vidas e da transformação da comunidade em que vivem", explica Ágatha Rocha, Facilitadora de Impacto do Instituto Legado.



O curso segue o padrão modular de ensino, com disciplinas ofertadas bimestralmente e totalmente a distância. As aulas serão com profissionais e acadêmicos especializados, que fazem parte de ecossistema do empreendedorismo social na prática. A grade curricular conta com conceitos e ferramentas necessários para formar negócios que além de gerarem lucro, serão capazes de transformar a realidade e gerar impacto socioambiental positivo.