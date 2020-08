Enem: simulado oficial está disponível no aplicativo (foto: Educa Mais Brasil)

Para os estudantes que precisam se preparar para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) passou a oferecer o simulado oficial para que os participantes conheçam como funciona a estrutura do exame que vai realizar. A ferramenta utiliza conceitos de gamificação e já está disponível noaplicativo do Enemque pode ser acessado em celular ou tablet.



O simulado conta com questões de provas anteriores do exame de 2012 e 2013. Em breve, o simulado será ampliado, com a inclusão das questões das edições de 2014 a 2017. O Inep também irá disponibilizar uma versão em Língua Brasileira de Sinais (Libras), por meio das questões da videoprova em Libras. O Inep recomenda que quem já possui o app do Enem instalado em seu aparelho eletrônico faça a atualização nas plataformas Android e iOS.



Como funciona o simulado oficial do Enem



Ao baixar o app, para utilizar o simulado o estudante precisa escolher entre as quatro áreas de conhecimento abordadas no Enem: Ciências humanas, Ciências da natureza, Linguagens, Códigos e suas tecnologias e Matemática. As respostas marcadas corretamente serão sinalizadas pelo app. Será possível conquistar XPs, medalhas e subir de nível, além de ganhar status variados: Estudante Nota 1, Guru da Matemática, Senhor Enem, entre outros.



Outras funcionalidades do app do Enem



Noapp do Enemos participantes encontram outras informações para se manter atualizado e acompanhar as etapas da prova. Confira, abaixo, algumas das disponibilidades oferecidas pela ferramenta:



Cronograma do Enem



Mural de avisos



Perguntas frequentes





Acompanhar a inscrição



Acompanhar a solicitação de isenção da taxa de inscrição



Notícias



Histórico





*Com informações do Inep