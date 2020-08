Novos Caminhos: programa oferecerá pós-graduação para docentes da rede pública (foto: Educa Mais Brasil)

Em um encontro virtual realizado pelo Ministério da Educação (MEC) com representantes dos estados e do Distrito Federal, na última semana, foi apresentado o curso de pós-graduação que será oferecido a docentes através do Programa Novos Caminhos. A pós terá como enfoque a epistemologia, a didática e a prática pedagógica específica da educação profissional.



O objetivo é que sejam atingidos cerca de 100 polos de educação a distância em todos os estados e no DF, formando 4,3 mil docentesdas redes públicas estaduais e distrital ofertantes de cursos de educação profissional e tecnológica. O curso tem previsão de ser iniciado em 26 de outubro e será ofertado on-line, com algumas atividades a serem realizadas em polos presenciais.



As redes públicas estaduais e distrital, gestoras de cursos de educação profissional e tecnológica, têm até o dia 14 de agosto para conferirem o edital de participação e decidirem se irão realizar a adesão à iniciativa. Após isso, será realizada uma etapa de seleção com os professores, por meio de um novo edital. A pós-graduação será ministrada pelo Instituto Federal do Espírito Santo (IFES) e conta, também, com a participação de professores do Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC).



Para o coordenador pedagógico do curso, o professor Paulo Wollinger, "muitos professores são da área laboral e necessitam de uma formação para que possam lecionar de uma forma mais efetiva. A educação profissional ainda corresponde a um percentual pequeno no Brasil, o que tem impactado negativamente na competitividade e no desenvolvimento do país".