MEC divulga lista de aprovados no Sisu do 2º semestre de 2020

Os aprovados deverão realizar as matrículas entre os dias 16 e 21 de julho (foto: Reprodução/ Internet) MEC) divulgou, na manhã desta terça-feira (14), a lista de candidatos aprovados no O Ministério da Educação () divulgou, na manhã desta terça-feira (14), a lista deno Sistema de Seleção Unificada (Sisu) do segundo semestre de 2020. Segundo a pasta, 424.991 estudantes fizeram inscrição para disputar uma das 51.924 vagas ofertadas em 57 universidades federais do Brasil.









Ainda segundo a pasta, as matrículas deverão ser realizadas entre os dias 16 e 21 de julho, em todas as instituições de ensino superior do país.





A inscrição nesta edição do Sisu foi exclusiva aos estudantes que fizeram as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2019 e não zeraram a redação.

Clique aqui para conferir a lista de candidatos aprovados no Sisu 2º/2020.

Lista de espera

Os candidatos que ainda não foram selecionados em nenhuma das duas opções de curso escolhidas poderão demonstrar interesse nas vagas da lista de espera do sistema de seleção até 21 deste mês. O candidato habilitado poderá manifestar interesse para a primeira ou segunda opção de curso escolhida em sua inscrição.





Os alunos que estiverem inscritos na lista de espera devem ter ciência de que a convocação dos candidatos para a fase de matrícula é feita pelas próprias universidades e não dependem do sistema de seleção.





Os candidatos deverão acompanhar as convocações da lista de espera junto à instituição na qual tenha manifestado interesse de ingressar.





As convocações das vagas em aberto começarão a ser feitas a partir de 24 de julho.

* Estagiário sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.