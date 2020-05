Estudantes serão consultados sobre data do Enem 2020 (foto: Educa Mais Brasil)

Os estudantes que se inscreverem no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020 poderão manifestar sua opinião sobre a data de realização da prova. De acordo com a informação divulgada pelo Ministério da Educação (MEC), haverá uma consulta com os inscritos na última semana de junho. A notícia foi transmitida pelo ministro da Educação Abraham Weintraub, ontem (19). Até então, mais de quatro milhões de estudantes já fizeram a inscrição para o Enem.



"O governo do presidente Jair Bolsonaro quer saber a opinião dos brasileiros. Democracia é isso! [...] Nosso posicionamento é saber a opinião dos principais interessados, perguntando diretamente aos estudantes inscritos", afirmou o ministro.



Através da Página do Participante, os estudantes serão consultados sobre a aplicação do Enem. Nesse espaço estão reunidas todas as informações sobre local e horário de prova, além de todas as fases (antes, durante e depois) de realização do exame.



De acordo com Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), organização responsável pela prova, a versão digital do Enem já possui mais de 100 mil inscritos, ou seja, todas as vagas disponíveis para essa modalidade foram preenchidas. Dessa forma, os estudantes que ainda não realizaram a inscrição só poderão realizar a prova na versão impressa. As inscrições para o Enem tradicional vão até o dia 22 de maio.



Até então, as datas da versão impressão do Enem estão marcadas para os dias 1º e 8 de novembro, conforme o edital publicado. A data do Enem digital já foi alterada uma vez. Inicialmente, essas provas seriam aplicadas nos dias 11 e 18 de outubro deste ano. Agora, o modelo digital deve acontecer nos dias 22 e 29 de novembro.



A estrutura do Enem é igual para as duas modalidades. Tanto na versão impressa quanto na digital, os estudantes farão provas de linguagens, códigos e suas tecnologias; ciências humanas e suas tecnologias; ciências da natureza e suas tecnologias. Cada área de conhecimento terá 45 questões de múltipla escolha. A redação será manuscrita, em papel, nas duas versões.



*Com informações do MEC