Em tempos de isolamento social, cresce o interesse por aprender música na internet (foto: Educa Mais Brasil)

Com o isolamento social por causa da pandemia do novo coronavírus, que causa a doença Covid-19, aumentaram as buscas por música na internet. Mas não são as lives artísticas (transmissões em tempo real) ou músicas para dormir. Nesse momento em que é recomendado que as pessoas fiquem em casa, aprender a tocar instrumentos como violão e teclado tornou-se o refúgio de muitas pessoas para passar o tempo na quarentena.



Sem aulas desde meado de abril, a estudante do 3º do Ensino Médio, Giulia Reis, concilia os estudos para o Enem com o tempo para aprender algo que ela queria muito. Com ajuda de vídeos na internet, ela aprende técnicas de teclado para iniciante e, apesar de ainda saber tocar o básico, ela considera útil o investimento no hobby.



Dados do Google Trends, ferramenta que mostra os termos mais populares na internet, apontam o crescimento do interesse por aulas de música on-line. Em primeiro lugar entre as cidades que mais procuram por esse assunto está Minas Gerais, depois Bahia, Rio de Janeiro, Paraná e São Paulo, respectivamente.



Pensando em ajudar quem está nessa busca, selecionamos cinco canais no Youtube que ensinam a tocar instrumentos, confira!







Aulas de violão com Heitor Castro



Cifra Club



Descomplicando a Música



Iniciantes do Violão e Guitarra



Violão para Todos com Hebert Freire