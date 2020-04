Enem Digital 2020: lista das cidades onde ocorrerão as provas já pode ser consultada

O Ministério da Educação (MEC) divulgou a lista dos municípios onde serão aplicado o Enem Digital e também o número de vagas em cada um deles.A versão piloto da nova modalidade do Exame Nacional do Ensino Médio conta com 100 mil vagas em todo o país e pode ser optado por estudantes que estão no último ano do ensino médio ou aqueles que já concluíram essa etapa de formação. Os treineiros não podem participar. Confira abaixo a lista completa:





Enem 2020 terá identificação por foto



Além da realização do Enem Digital, o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020, terá mais uma novidade: a fotografia pessoal. A proposta tem como objetivo tornar a prova mais segura. A foto virá impressa no Caderno de Respostas do exame nas duas versões: digital e impressa.



De acordo com o Inep, todos os participantes devem inserir a foto no sistema do Enem no período da inscrição, entre os dias 11 e 22 de maio. Os arquivos inseridos no formulário devem estar nos formatos: JPG, JPEG ou PNG, com tamanho máximo de 2 megabytes (MB). Não serão aceitas imagens em PDF.



Para anexar a fotografia ao formulário, o participante deve ter o cuidado de escolher uma imagem nítida, para ajudar na identificação. A foto deve ser atual e o estudante deve estar sozinho. A imagem deve ser colorida e mostrar bem o rosto. Além disso, a fotografia precisa ser feita em fundo branco que enquadre a cabeça e ombros, de rosto inteiro. Na foto, o estudante não pode estar usando boné, óculos escuros, viseira, gorro.