CadÚnico: pedido de isenção do Enem 2020 pode ser feito com número do NIS (foto: Educa Mais Brasil)

O CadÚnico ou Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal funciona como uma base de dados. Nesse registro ficam armazenadas todas as informações das famílias que estão em situação de vulnerabilidade econômica. A ferramenta é utilizada pelo Governo federal para acompanhar e incluir essas pessoas em programas sociais. Os estudantes que desejam fazer o Enem 2020 e estão incluídos no CadÚnico podem solicitar isenção na prova.



Como pedir a isenção com o NIS?

A gratuidade da inscrição do Enem é um dos benefícios concedidos aos estudantes que fazem parte desse cadastro. Para solicitar a isenção da taxa de inscrição, o participante incluído no CadÚnico deve acessar a página do Enem 2020 e informar o seu Número de Identificação Social (NIS). As informações apresentadas devem estar atualizadas e não podem ser diferentes dos dados incluídos na Receita Federal.



Como saber se tenho direito à isenção do Enem 2020?

- Os estudantes têm até o dia 17 de abril para solicitar a isenção, para isso, devem obedecer aos seguintes critérios:

- Estar cursando o 3º ano do Ensino Médio em escola da rede pública nesses casos a isenção é automática;

Estudantes inscritos no CadÚnico Membro de família de baixa renda, ou em que a renda familiar seja de até três salários mínimos ou meio salário mínimo por pessoa;

Candidatos que cursaram o Ensino Médico na rede pública ou na rede privada como bolsista integral e tenha renda inferior ou igual a um salário mínimo e meio por pessoa.



Justificando ausência

Os estudantes que tiveram isenção da taxa de inscrição na prova do ano passado e não compareceram, têm até o dia 17 de abril para justificar a ausência e pedir uma nova isenção no Enem 2020. Na Página do Participante, o estudante deve anexar todos os documentos aceitos para comprovar a ausência em 2019. Os resultados da isenção e das justificativas de ausência estarão disponíveis até o dia 24 de abril.



Enem 2020: Fique atento as datas

Entre os dias 6 e 17 de abril: prazo para solicitar isenção da taxa de inscrição do Enem 2020 e justificativa de ausências;

24 de abril: resultados dos pedidos de isenção e justificativas de ausência;

Entre os dias 11 e 22 de maio: Inscrições para o Enem 2020;

28 de maio: prazo para pagamento (para alunos não isentos);

11 e 18 de outubro: realização das provas digitais;

1 e 8 de novembro: aplicação das provas presenciais.



Todas as datas e regras do Enem 2020 podem ser consultadas pelo edital do Exame.



Como é feito o cadastro no CadÚnico?

A inscrição no CadÚnico pode ser feita através do CRAS Centro de Referência em Assistência Social no município.

- Para efetuar o cadastro é preciso:

- Ter no mínimo 16 anos para responder as perguntas do cadastro. Essa pessoa deve fazer parte da família e morar na mesma casa;

- Apresentar ao menos um documento de todos os familiares (RG, CPF);

- Levar um comprovante de residência;

- Manter os dados atualizados.