Coronavírus influencia prazo de entrega de documentos do Prouni (foto: Educa Mais Brasil)

Com o fechamento temporário de diversas instituições por conta do coronavírus (Covid-19), o Ministério da Educação (MEC) adiou o prazo para a entrega da documentação dos candidatos interessados em participar da lista de espera do Programa Universidade para todos (Prouni). Agora, os estudantes têm até 20 de março para comparecer às instituições superiores de ensino.



O prazo definido no edital era de 13 a 16 de março. No entanto, o novo calendário foi divulgado na edição da última sexta-feira (13) do Diário Oficial da União.



Lista de espera



A lista de espera do Prouni é mais uma oportunidade para candidatos que não foram pré-selecionados na primeira e segunda chamadas conseguirem uma bolsa pelo programa. Os estudantes são classificados por curso e turno, seguindo as notas obtidas no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2019.



O que é coronavírus?



Coronavírus é uma família de vírus que causam infecções respiratórias. Geralmente, infecções por coronavírus causam doenças respiratórias leves a moderadas, semelhantes a um resfriado comum. O novo agente do vírus foi descoberto em dezembro de 2019 após casos registrados na China.



*Com informações da Agência Brasil