Abertas inscrições para concurso de desenho da Bandeira Nacional (foto: Educa Mais Brasil)

Seguem abertas até o dia 15 de abril as inscrições para o 1º Concurso "Sua Arte no Livro Didático", uma ação do Ministério da Educação (MEC), através do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica (FNDE). O torneio é destinado aos alunos do Ensino Médio provenientes de escolas públicas. Estes devem criar uma arte com temática voltada para a Bandeira Nacional.





Os estudantes interessados devem realizar a inscrição por meio do link http://pddeinterativo.mec.gov.br/, sendo admitida a participação de até dois alunos por instituição e apenas uma arte por estudante inscrito. Os diretores escolares ficam responsáveis pelo preenchimento dos dados dos alunos e envio dos desenhos em formato JPG, JPEG ou PNG, com tamanho máximo de 2 megabytes. Esses critérios devem ser observados para que os arquivos sejam devidamente avaliados pela comissão julgadora. Mais informações constam no edital do concurso.





As imagens classificadas serão impressas na quarta capa dos livros didáticos do Ensino Médio distribuídos para os estudantes em 2021, que fazem parte do PNLD - Programa Nacional do Livro e Material Didático, responsável pela distribuição de obras didáticas, literárias e pedagógicas para alunos e professores das escolas públicas de educação básica no Brasil.





Além disso, os cinco melhores colocados, um de cada região do país, irão ganhar um computador e uma viagem à cidade de São Paulo para participar da cerimônia de premiação do concurso.

Os participantes que ficarem em segundo lugar, também um de cada região do país, serão premiados com um tablet e viagem para São Paulo. Os diretores e as escolas dos estudantes premiados recebem uma placa de participação.





Resultado e critérios de avaliação





O resultado da seleção está previsto para o dia 3 de agosto. A cerimônia de premiação, realizada na capital paulista, irá acontecer na Bienal do Internacional do Livro.



Fazem parte da Comissão Avaliadora: um aluno da rede pública maior de 12 anos que não esteja participando do concurso; um ilustrador profissional e três representantes do FNDE.



Entre os critérios considerados estão: criatividade, contemporaneidade, harmonia estética, autenticidade e expressividade.



Confira, abaixo, o cronograma completo do concurso:





Inscrições: até 15 de abril de 2020.

Divulgação preliminar dos resultados: 15 de junho.

Prazo para interposição de recurso: 16 a 25 de junho.

Divulgação do resultado final: 3 de agosto.