Inscrições para o Fies são prorrogadas até sexta-feira, dia 14 (foto: Educa Mais Brasil)

O prazo para realizar inscrições no Programa de Financiamento Estudantil (Fies) foi prorrogado até a próxima sexta-feira, dia 14, segundo informou o Ministério da Educação (MEC).





O período, que terminaria nesta quinta (13), foi estendido até amanhã às 23h59. Com isso, os estudantes interessados em ingressar no ensino superior, através de financiamento, ainda podem realizar as inscrições. De acordo com o MEC, neste semestre estão sendo ofertadas 70 mil vagas em instituições privadas em todo Brasil.





Entretanto, é importante ficar atento porque os demais prazos do cronograma do Fies não foram alterados. A divulgação dos resultados, até o momento, está mantida para o dia 26 de fevereiro.





A complementação dos inscritos pré-selecionados ocorrerá entre 27 de fevereiro até as 23h59 de 2 de março. Já a convocação da lista de espera será entre 28 de fevereiro até as 23h59 do dia 31 de março. Os estudantes interessados podem acessar o site do Fies.





Você já entendeu o que é Fies? Saiba como funciona!





O Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) é uma ação de iniciativa federal, através do Ministério da Educação (MEC), instituído pela Lei nº 10.260, de 12 de julho de 2001, com a finalidade de conceder aporte a estudantes em cursos superiores de instituições particulares, credenciadas pelo MEC e optantes por participarem do programa.





O novo FIES, reformulado recentemente, é um modelo que divide o programa em diferentes modalidades: o novo sistema possibilita juros zero a quem mais precisa e uma escala de financiamentos que varia conforme a renda familiar do candidato contemplado.





Bolsa de estudo sem financiamento: conheça as vantagens





Outra alternativa de estudar, em qualquer modalidade de ensino, é através das bolsas de estudo do Educa Mais Brasil. Os descontos são de até 70% ofertados e mantidos durante o período de estudos. Ao final do curso não é preciso pagar mais nada.





Além disso, é possível fazer a inscrição no programa a qualquer momento e sem a nota do Enem. Basta acessar o site e conferir os cursos e as faculdades disponíveis na sua região.