Hashtags sobre Abraham Weintraub travam batalha no Twitter

A presença do ministro da Educação, Abraham Weintraub, na Comissão de Educação do Senado dividiu o Twitter nesta terça-feira (11/2). As hashtags #ForaWeintraub e #JuntosComWeintraub figuram entre os 10 assuntos do momento na rede social.









Weintraub no senado dizendo que estatisticamente foi o Enem com menor índice de erros na história. #foraweintraub pic.twitter.com/26vyK45p2v %u2014 UNE (@uneoficial) February 11, 2020

Entre os tuítes pedindo a saída do ministro, estavam o perfil da União Nacional dos Estudantes (UNE) que disparou: "Esse é o pior ministro da Educação da história."









Dê rt e fale qual foi a maior burrada da gestão desastrosa de Weintraub pra você. #ForaWeintraub pic.twitter.com/NT3WalhZjG %u2014 UBES (@ubesoficial) February 11, 2020

Outro que se manifestou foi o da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas (Ubes). "Dê rt e fale qual foi a maior burrada da gestão desastrosa de Weintraub pra você", provocou.





Vários políticos também se manifestaram, entre eles a ex-ministra Marina Silva. "A melhor contribuição que os ministros Abraham Weintraub e Ricardo Salles podem dar para a educação e o meio ambiente no país é sair dos ministérios", afirmou.





#JuntosComWeintraub

Entre as publicações a favor do ministro estão a do irmão dele, o assessor especial da presidência Arthur Weintraub, que tentou explicar a feição abatida do ministro. "As pessoas me perguntam se meu irmão está meio abatido no Senado. Ele está muito gripado. Falei até pra ele não ir, pedir adiamento. Não adiantou. Ele não para. Mas está indo muito bem, graças a Deus. Agradeço muito o apoio e orações de todos vcs! Obrigado!."





Também se manifestou o Movimento Brasil Conservador. "Ministro Abraham está destruindo todas as falsas narrativas e expondo toda a mendacidade dos inimigos do Brasil"





O dono da rede de lojas Havan, Luciano Hang, também demonstrou simpatia com a postura do ministro. "Total apoio ao nosso ministro", escreveu.





A crise no MEC





O ministro foi chamado no Senado para poder explicar os erros na aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2019. Weintraub voltou a elogiar a prova e desqualificou aqueles que fizeram críticas ao exame. As explicações não convenceram um grupo de senadores, que afirmaram que os erros não foram explicados.





Um pedido de impeachment de Weintraub foi protocolado por um grupo de parlamentares e está no Supremo Tribunal Federal (STF). Entre os argumentos, estão os erros no Enem e também o descumprimento de pontos do Plano Nacional de Educação (PNE).