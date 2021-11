ONG Santa Fé celebra 28 anos com evento que reúne grandes empresários brasileiros

Marvin Akbari, CEO da Cest La Vie Produções, explica a importância da ONG e a grandiosidade da comemoração.

O evento "Sonhe com a gente", realizado nos dias 25 e 26 de Outubro, celebrou em grande estilo os 28 anos da Associação Beneficente Santa Fé. A ONG se destina ao acolhimento de meninos e meninas, vítimas de maus tratos, abandono, violência sexual ou em situação de rua em São Paulo. O atendimento multidisciplinar estende-se ainda, às famílias dessas crianças.

A comemoração contou com duas palestras, a primeira sobre saúde mental tendo como palestrantes a Dra. Ana Escobar e Márcio Atalla, e a segunda com a empresária Luiza Trajano. O evento realizou também, um leilão de obras de artes e experiências e contou com os shows da Orquestra Sinfônica de Heliópolis; de Cristopher Clark, vencedor do The X Factor e da cantora Luciana Mello.

Marvin Akbari, consultor empresarial e proprietário da produtora de eventos Cest La Vie Produções, acredita que o evento grandioso faz jus ao importante trabalho realizado pela ONG Santa Fé nos últimos 28 anos. "A Santa Fé oferece abrigo às crianças em dificuldade. É uma ajuda social às crianças e às famílias. Então, criamos uma experiência online e presencial enriquecedora para celebrar e ajudar a Santa Fé a continuar mudando a vida dessas pessoas", afirma.

Desde a sua criação, a Santa Fé já ajudou milhares de crianças. Promovendo sempre, um ambiente seguro e propício para o desenvolvimento de novas habilidades. Os programas da ONG são realizados de forma sistêmica, onde tudo se inter-relaciona, responde e respeita a complexidade das necessidades de cada criança ou adolescente em particular. O objetivo é promover o desenvolvimento do ser como um todo e não apenas suprir necessidades básicas. A associação se sustenta por meio de doações que podem ser realizadas no link:https://doe.santafe.org.br/