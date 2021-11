Alimentação pré-treino: O que comer para garantir energia durante os exercícios

Divulgação / MF Press Global





A alimentação é um dos pilares básicos para quem deseja ganhar massa magra. Sendo assim, a escolha acerca do que vai ou não ser consumido durante a rotina de exercício é fundamental. Mas, você sabe o que se deve comer antes de cada treino?

Daniel Cohen, atleta e fundador do e-commerce Mundo Maromba explica que glicogênio — estoque de energia rápida do organismo—, por vezes, se apresentam como um obstáculo para a perda de gordura, além de fazer com que o corpo "roube" energia dos músculos. "Nesse cenário, a pessoa perde massa magra e a gordura permanece intocada, dificultando o desenvolvimento dos músculos", aponta.

Sendo assim, o profissional aponta que a alimentação equilibrada antes dos exercícios é a maneira mais eficiente de fazer com que o corpo tenha energia e queime calorias. "E não é qualquer alimento. O mais indicados são os carboidratos de alta digestão como batata doce e mandioca e proteínas como ovos, e frango".

O horário que os alimentos serão consumidos, também influencia no resultado. Daniel Cohen, orienta que o consumo deve ser feito de duas a três horas antes de treino quando a refeição for completa — carboidratos, proteínas e gorduras. "Quando há pouco tempo disponível para a refeição antes do treino, o ideal é optar por comidas de fácil digestão pelo menos 45 min antes do exercício".

Suplementação pré-treino

O consumo desses alimentos contribuem para que o organismo gaste açúcar durante o treino e também para a manutenção e recuperação dos músculos. "Além desses alimentos, determinados suplementos também são boa opções para complementar a alimentação pré-treino, como por exemplo, os à base de creatina, arginina e Maltodextrina", explica.

Como é o caso do Kratos Pre-Workout que possui formulação a base de L-Carnitina, cafeína, pimenta e gengibre, e contribui para o aumento da força, energia e resistência. Além disso, acelera o metabolismo e a queima de gordura. "Outro suplemento muito eficaz para tré-treino é o Brutal Tribama, produzido a partir de Palatinose, que auxilia no fornecimento de energia, elevando os treinos ao fornecer energia gradativamente", recomenda Daniel.

Sobre o Kratos

Lançamento, o suplemento Kratos é ideal para incorporar à alimentos pré-treino devido sua função capacidade de conceder mais energia, força e resistência para treinos de intensidade. Com tecnologia de liberação gradual de energia, o produto provoca uma explosão de força nos músculos que adquirem uma vasodilatação maior, e assim há o aumento da capacidade de pegar cargas maiores. O KRATOS Pre-workout também contribui para a queima de gordura e a aceleração do metabolismo devido a composição como L-Carnitina, Cafeína, pimenta e gengibre.