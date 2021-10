Quero Educação alcança marca de 900 mil alunos matriculados em seus marketplaces

Edtech focada no acesso à educação atinge marca às vésperas dos vestibulares 2022

A Quero Educação, maior edtech do Brasil, alcançou a marca de 900 mil alunos cadastrados em sua plataforma. São 100 mil novos estudantes integrados desde o início de 2021.

Startup atuante no segmento educacional desde 2012, a Quero Educação administra os marketplaces Quero Bolsa, Melhor Escola, ead.com.br, Guia da Carreira e Mundo Vestibular, por meio dos quais oferece bolsas de estudo em mais de 6 mil instituições de ensino parceiras espalhadas por todo o Brasil, desde o ensino superior, como também para o estudo de ensino básico, pós-graduação, cursos técnicos e idiomas.

Segundo dados do INEP, nos últimos 10 anos, a quantidade de matrículas em ensino superior aumentou em 43,7%, passando de 5,9 milhões de estudantes matriculados para 8,6 milhões. Neste meio tempo, a Quero Educação foi pioneira no mercado ao criar o site Quero Bolsa, em 2012, com o objetivo de trazer mais oportunidades para a entrada no ensino superior e oferecer melhores condições para que os estudantes tivessem mais acesso a um ensino de qualidade por um preço que pudessem pagar. O impacto no setor foi tão grande que a Quero Bolsa se transformou no maior marketplace de educação do Brasil.

"Quando olhamos para esses números, enxergamos quantas portas abrimos para que as pessoas pudessem ter acesso a educação e qualidade de vida por meio do ensino, seja nas escolas técnicas ou universidades. Afinal, cada aluno na sala de aula é uma revolução: da própria vida, da família, da sociedade e do mundo", afirma Marcelo Lima, diretor de relações institucionais da Quero Educação.

acelerada duas vezes pela Y Combinator, uma das 40 empresas Endeavor do Mundo, além de sermos certificados pelo Great Place to Work e uma das 50 startups com maior impacto na América Latina pela WEF Fórum Econômico Mundial.