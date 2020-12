Renata Vieira superou uma traição e maus tratos e hoje usa o próprio exemplo para ajudar outras mulheres a se encontrar e se amar

A corretora de imoveis, palestrante e pastora evangélica Renata Vieira que hoje é uma mulher plena e emocionalmente realizada conta como superou a dor de uma traição e hoje aconselha e cuida de outras mulheres que também passaram ou ainda passam pelo mesmo problema!

Divulgação

Bem sucedida nos negócios e na sua profissão, a brasileira Renata Vieira é um exemplo de uma mulher vencedora. Ela se tornou uma das mais requisitadas corretoras de imóveis da costa leste dos Estados Unidos, já participou de diversos programas de televisão incluindo HGTV e vive com sua família em uma linda fazenda em Massachusetts. No entanto, apesar de através de seu trabalho conquistar muitos dos seus sonhos, Renata sofreu muito na sua vida sentimental, o que a levou a diversos problemas de autoestima e depressão.

Renata que cursou Direito no Brasil e Teologia em Boston, Estados Unidos é pastora por formação e consagração desde 2013 com um currículo invejável mas explica que nada disso a livrou de viver relacionamentos abusivos. Das muitas lições aprendidas, veio o chamado de Deus para cuidar e ajudar mulheres que como ela também foram machucadas e feridas na alma. Para isso a pastora que e especialista no mundo feminino já que também Mae de Tres meninas, entre elas de 20 anos que já cursa Medicina , usa suas experiencias pessoais e seus preceitos da fé cristã.

Vida sentimental

Renata Vieira conta que passou por muitos percalços no que diz respeito ao coração. "Eu tinha sucesso nos meus negócios aqui nos Estados Unidos, mas não nos meus relacionamentos. Me envolvi com homens que não me valorizavam, que me colocavam para baixo, que zombavam da minha forma física, já que na época eu não tinha motivação de me cuidar e ganhei muito peso, chegando a pesar quase cem quilos. Minha vida sentimental era sabotada pela minha baixa autoestima, pela forma como eu me via e pelos abusos que eu aceitava que fizessem comigo."

Traição

Ela conta que os piores momentos foram quando percebeu que estava sendo usada e começou a ser maltratada ainda durante o casamento até que um dia a pastora Renata a traição com outra mulher e decide por um fim naquele relacionamento tão abusivo. "Me envolvi com um homem que, no princípio parecia ter sido enviado por Deus para mim. Ele era gentil, doce e me fazia sentir muito bem. Casamos rapidamente e pensei que seríamos felizes para sempre. No entanto Logo após ele conseguir o que desejava de mim os maus tratos se intensificaram e descobri que ele estava comigo somente por interesse em tudo que eu poderia oferecer, também descobri que ele me traiu e resolvi me separar, por não aceitar se sujeitar a essa situação. Eu perdoei porém o laço de confiança foi quebrado. Além disso, quando nos separamos, ele exigiu metade de todos os meus bens, até o que havia sido adquirido antes do casamento, porém Renata testemunhou a glória de Deus em sua vida quando justiça foi feita e o ex não conseguiu realizar seus maus intentos. Naturalmente, bens materiais não eram o mais importante para mim, e sim o fato de que eu confiei numa pessoa, dividi minha vida com ele, e acabei além de maltratada, traída. O fato de fazer tudo por ele, abrir mão de mim e atender todos os seus pedidos não foram suficientes para permitir o sucesso da relação já que se tratava de uma opressão narcísica aonde o opressor era cheio de ego e Manipulacao. Finalmente livre de tanto sofrimento Renata pode voltar a sua vida ao normal!

Volta por cima

No entanto, Renata afirma que encontrou forças para dar a volta por cima e mudar o rumo da sua vida através da fé. "Eu busquei forças em Deus, que é o único que pode nos levantar quando estamos nos nosso momentos mais difíceis. Através da fé eu encontrei motivação para emagrecer e reconquistar a minha autoestima, retomar o controle sobre a minha vida, seu corpo e se sentir uma mulher completa em Deus e em paz consigo mesma! . Aprendi com Deus a me amar mais, a cuidar de mim, porque o meu corpo é templo do Espírito Santo onde Deus habita. Me tornei a melhor versão de mim mesma e o melhor, não por vingança ou para dar o troco a todos aqueles que me magoaram, mas sim para dar uma oportunidade a mim mesma de me encontrar e perceber que sou capaz de superar em Deus toda e qualquer crise e fazer disso um caminho meio maravilhoso de ainda ser usada por Deus para ajudar outras pessoas."

Conselheira de mulheres

Hoje a pastora, que já passou relacionamentos narcisistas e tóxicos que a fizeram sofrer muito, aconselha milhares de mulheres e faz arduamente um trabalho de Life Coach atendendo mulheres feridas emocionalmente oferecendo a essas mulheres toda ajuda possível para que saiam de relacionamentos tão destrutivos e recuperem sua alto estima. Ela usa sua experiência como mulher e seus conhecimentos como pastora para ajudar essas mulheres que inúmeras vezes nem mesmo têm consciência de que são graves vítimas desses relacionamentos.

A baixa autoestima e a dependência emocional causada por carências afetivas do passado, de sua infância e do relacionamento com o pai, fez com que Renata se tornasse uma mulher sem amor próprio e cheia de traumas emocionais atraindo para seus relacionamentos pessoas extremamente nocivas. "Uso o meu exemplo de vida, não apenas o que eu ouvi falar na faculdade de teologia ou em cursos de aconselhamento matrimonial, mas casos reais, que eu vivi, para ajudar mulheres que sofrem nesta tão importante área da vida. O amor próprio precisa ser cultivado dentro de nós, porque muitas vezes como mulher nos sentimos inseguras, insuficientes, incapazes de sermos amadas, seja pelos nossos traumas do passado ou por relacionamentos tóxicos e abusivos que vivemos até mesmo no presente. Assumi para mim essa missão de ajudar não apenas a enxugar as lágrimas das mulheres que me procuram, mas de estar ao lado de cada uma e fazer parte da vitória delas."