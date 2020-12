Blogueira Gabriellen Araújo viraliza com dicas de maquiagem usando produtos baratinhos

Divulgação

Os cuidados com o corpo e beleza de modo geral ganharam evidência nos últimos anos em meio a uma sociedade tão vaidosa. Dentre os países que mais consomem produtos de beleza, o Brasil se destaca, especialmente no que diz respeito ao investimento em tratamentos estéticos e outros itens como por exemplo as maquiagens.

A internet tornou-se um meio propagador e, de certa forma, responsável por lançar tendências para aqueles que desejam investir em cuidados especiais e hábitos diários que podem fazer total diferença. Frente a esta nova realidade, os famosos influenciadores têm cumprido seu papel ao apresentar ao público as novidades.

Nascida em Goiânia, Gabriellen Araújo viralizou nas redes sociais ao demonstrar que é possível fazer uma maquiagem incrível usando apenas produtos baratos, e mais do que isso, ajudar a recuperar a automestima das pessoas: "comecei a me encantar pela maquiagem na adolescência, época em que eu tinha muitas espinhas o que me incomodava muito, então procurei uma forma de me sentir bem comigo mesma", conta.

Divulgação

Pouco a pouco a blogueira foi se especializando, treinando no próprio rosto e depois com as amigas próximas. Os trabalhos começaram a ser divulgados nas redes sociais e visibilidade aumentando a cada dia: "lembro que eu tinha apenas base e sombras baratinhas, e o pó compacto eu pegava emprestado com a minha mãe", confessa. A blogueira foi adquirindo os produtos pouco a pouco e se encantando com os resultados, provando que ainda que utilizando produtos de preços mais acessíveis é possível conquistar produções maravilhosas.

Focada na devolução da autoestima e promoção do bem-estar das mulheres, Gabriellen Araújo compartilha através de suas redes sociais tutoriais e outras dicas de beleza: "minha meta é mostrar para as mulheres que elas são especiais, tento ajudá-las a se amarem mais e a usarem a maquiagem como ferramenta e não como solução ou um método de camuflar tudo que elas sentem", afirma a blogueira.

Embora o setor da beleza tenha sido bastante valorizado nos últimos anos, Gabriellen Araújo afirma que nem ela mesma sabia do que a maquiagem era capaz: "com o tempo consegui aprimorar meu trabalho e hoje tenho o meu estúdio de gravação. Dessa forma consigo ajudar e presentear meus seguidores toda semana com kits de maquiagens, mostrar as mulheres que não importa se você está começando agora, se alguém sabe mais que você ou se o mercado cresce absurdamente, pois tem espaço para todos!", conta.

Divulgação

Desconstruindo padrões e empoderando mulheres, a blogueira Gabriellen Araújo segue publicando em seu Instagram (@gabriellenaraujo) produções brilhantes e mais detalhes sobre o poder da maquiagem acessível: "maquiagem é empoderamento, é se olhar no espelho e ser quem você quer ser, sentir-se linda de cara limpa ou de maquiagem", finaliza.