13º salário impulsionam renegociação de dívidas, afirma Dr. Rubens Zampieri Filardi, sócio da Sanchez Crédito e Cobranças

Índice de pessoas que usarão o abono para pagar contas passou de 14,7% para 20,7%, em 2020

Dr. Rubens Zampieri Filardi/Divulgação

Apesar da crise econômica gerada pela pandemia do Covid-19, muitos brasileiros já estão fazendo planos para o 13º salário. Segundo a CNDL (Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas) e da Offer Wise Pesquisas, o índice de pessoas que usarão o abono para pagar contas passou de 14,7% para 20,7%, em 2020. O aumento, por sua vez, é indicativo de maior comprometimento da renda da população. A pesquisa foi realizada com consumidores de 27 capitais brasileiras, homens e mulheres, em todas as classes econômicas.

Apenas em Ribeirão Preto-SP, será injetado mais de mais de R$ 700 milhões na economia da cidade com o 13º salário. Estimativa prevê em torno de R$ 409 milhões na 1ª parcela, que foi paga no final de novembro e R$ 319 milhões na 2ª parcela, que será paga em dezembro. Esse dinheiro vem no momento ideal para o consumidor colocar as contas em dia. O levantamento foi realizado pela Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto ACIRP, com dados do RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) e do CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados).

"O fim de ano é o momento ideal para o consumidor colocar as contas em dia. Quem está inadimplente deve priorizar o pagamento de dívidas com esse dinheiro. Estamos nos aproximando das festas natalinas, que é um período em que todos gostam de presentear e aproveitar as promoções. Para isso, é importante fazer um esforço para quitar as dívidas e consumir com responsabilidade para não reincidir nos atrasos", afirma Dr. Rubens Zampieri Filardi, sócio da Sanchez Créditos e Cobrança, que atua na região Sudeste e Sul do país com recuperação de créditos e contencioso de massa.

De acordo com o especialista, iniciar o ano com uma reserva ajuda a evitar as surpresas. "No início do ano temos muitas despesas extraordinárias: material escolar, IPTU, IPVA, é bom ter uma reserva preparada para quitar essas contas. Por isso, esse é um bom momento do ano para quitar as pendências e entrar em 2021 com o pé direito", explica Dr. Dr. Rubens Zampieri Filardi.

Sobre o 13º Salário

O cálculo do benefício é baseado na divisão do salário por 12 meses e multiplicado pela quantidade de meses em que o trabalhador prestou o serviço por mais de 15 dias. A primeira parcela do benefício deve ser paga entre o dia 1º de fevereiro e 30 de novembro e o restante deve ser repassado para o trabalhador até o dia 20 de dezembro. As empresas que não cumprem essas datas são multadas por atraso.

